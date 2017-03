Full card for New Japan Sakuru Genesis iPPV on April 8 at Sumo Hall

New Japan announced the following full card on Tuesday for their Sakuru Genesis iPPV on April 8 live on New Japan World from the Ryugoku Sumo Hall in Tokyo, Japan:

* IWGP Title: Kazuchika Okada (c) vs. Katsuyori Shibata

* IWGP Jr. Title: Hiromu Takahashi (c) vs. KUSHIDA

* NEVER Title: Hirooki Goto (c) vs. Zack Sabre Jr.

* IWGP Tag Team Titles: TenCozy (c’s) vs. War Machine

* IWGP Jr. Tag Team Titles: Taichi and Yoshinobu Kanemaru (c’s) vs. Jado and Gedo

* Los Ingobernables de Japon vs. Hiroshi Tanahashi, Juice Robinson, Ryusuke Taguchi and Ricochet

* Tomohiro Ishii and Toru Yano vs. Kenny Omega and Bad Luck Fale

* Minoru Suzuki, TAKA and El Desperado vs. YOSHI-HASHI and RPG Vice

* The Bullet Club vs. Togi Makabe, Yuji Nagata, Tiger Mask W and Tiger Mask IV

* Jushin Liger, Manabu Nakanishi and David Finlay Jr. vs. Hirai Kawato, Tomoyuki Oka and Katsuya Kitamara