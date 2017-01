12/28-1/4 Attendance Figures: WWE holiday shows and TV Tapings in Florida, Wrestle Kingdom 11 in Tokyo Dome

By

Attendance figures from December 28, 2016 to January 4, 2017.

WWE

* 12/28 RAW live event in Brooklyn, New York: 9,000 fans.

* 12/28 Smackdown live event in Nashville, Tennessee: 5,500 fans.

* 12/29 RAW live event in Boston, Massachusetts: 6,700 fans.

* 12/29 Smackdown live event in Atlanta, Georgia: 8,000 fans.

* 12/30 RAW live event in Los Angeles, California: 8,400 fans.

* 12/30 Smackdown live event in Miami, Florida: 5,000 fans.

* 1/2 RAW TV tapings in Tampa, Florida: 8,400 fans.

* 1/3 Smackdown Live TV tapings in Jacksonville, Florida: 6,000 fans.

New Japan

* 1/3 New Japan festival in Tokyo, Japan: 1,500 fans (sellout).

* 1/4 Wrestlekingdom 11 iPPV at the Tokyo Dome in Tokyo, Japan: 26,192 paid fans.

Source: The Wrestling Observer Newsletter