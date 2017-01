1/19-1/24 Attendance Figures: WWE TV tapings in Ohio, NXT live events, NJPW Fantastica Mania events with CMLL

Attendance figures for the week of January 19 to January 24, 2017.

WWE:

* 1/19 NXT live event in Orlando, Florida: 350 fans.

* 1/20 RAW live event in Binghamton, New York: 4,600 fans.

* 1/20 NXT live event in Jacksonville, Florida: 300 fans.

* 1/21 RAW live event in Indiana, Pennsylvania: 3,000 fans.

* 1/21 Smackdown live event in Dayton, Ohio: 1,800 fans.

* 1/21 NXT live event in Fort Pierce, Florida: 350 fans.

* 1/22 RAW live event in Canton, Ohio: 2,500 fans.

* 1/22 Smackdown live event in Fort Wayne, Indiana: 3,500 fans.

* 1/23 RAW TV tapings in Cleveland, Ohio: 9,500 fans.

* 1/23 Smackdown live event in Saginaw, Michigan: 3,000 fans.

* 1/24 Smackdown/205 Live TV tapings in Toledo, Ohio: 5,000 fans.

New Japan:

* 1/20 Fantastica Mania iPPV in Tokyo, Japan (Korauken Hall): 1,515 fans (sellout).

* 1/21 Fantastica Mania iPPV in Tokyo, Japan (Korauken Hall): 1,559 fans (sellout).

* 1/22 Fantastica Mania iPPV in Tokyo, Japan (Korauken Hall): 1,592 fans (sellout).

Indies:

* 1/20 AAW live event in Merrionette Park, Illinois: 550 fans.

* 1/21 The Crash live event in Tijuana, Baja California: 5,000 fans (sellout).

* 1/21 Rev Pro live event in London, England: 1,183 fans (sellout).

