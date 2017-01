Full cards set for the New Japan “New Beginning” iPPVs taking place in Sapporo and Osaka in February

On Tuesday, New Japan released the following full cards for their “New Beginning” iPPVs that will take place in Sapporo on February 5 and Osaka on February 11 live on New Japan World with optional English commentary.

2/5 New Beginning iPPV in Sapporo

* KUSHIDA & Hirai Kawato vs. Yoshinobu Kanemaru & El Desperado (Suzuki-Gun)

* Yuji Nagata & TenCozy vs. Yoshitatsu, David Finlay Jr. & Henare.

* Katsuyori Shibata, Jushin Liger & Tiger Mask IV vs. Will Ospreay, Gedo & Jado (CHAOS)

* YOSHI-HASHI (CHAOS) vs. Takashi Iizuka (Suzuki-Gun)

* Michael Elgin & NEVER 6-Man Tag Team Champions Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi & Ryusuke Taguchi and Dragon Lee vs. IWGP Intercontinental Champion Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & IWGP Jr. Champion Hiromu Takahashi (Los Ingobernables de Japon)

* IWGP Jr. Tag Team Titles: RPG Vice (c’s) (CHAOS) vs. TAKA and Taichi (Suzuki-Gun)

* NEVER Title: Hirooki Goto (c) (CHAOS) vs. Juice Robinson

* Triple Threat Match for the IWGP Tag Team Titles: Tomohiro Ishii & Toru Yano (c’s) (CHAOS) vs. Great Bash Heel vs. The Killer Elite Squad (Suzuki-Gun)

* Main Event for the IWGP Title: Kazuchika Okada (c) (CHAOS) vs. Minoru Suzuki (Suzuki-Gun)

2/11 New Beginning iPPV in Osaka

* Yoshitatsu & Hirai Kawato vs. David Finlay & Henare.

* TenCozy & KUSHIDA vs. Takashi Iizuka, Yoshinobu Kanemaru & El Desperado (Suzuki-Gun)

* Juice Robinson, Jushin Liger & Tiger Mask IV vs. YOSHI-HASHI, Gedo & Jado (CHAOS)

* Kazuchika Okada & RPG Vice (CHAOS) vs. Minoru Suzuki, TAKA and Taichi (Suzuki-Gun)

* NEVER 6-Man Tag Team Titles: Hiroshi Tanahashi, Manabu Nakanishi and Ryusuke Taguchi (c’s) vs. EVIL, SANADA and BUSHI (Los Ingobernables de Japon)

* Rev Pro British Heavyweight Title: Katsuyori Shibata (c) vs. Will Ospreay (CHAOS)

* Triple Threat Match for the IWGP Tag Team Titles: Tomohiro Ishii & Toru Yano (c’s) (CHAOS) vs. Great Bash Heel vs. The Killer Elite Squad (Suzuki-Gun)

* IWGP Jr. Title: Hiromu Takahashi (c) (Los Ingobernables de Japon) vs. Dragon Lee

* Main Event for the IWGP Intercontinental Title: Tetsuya Naito (c) (Los Ingobernables de Japon) vs. Michael Elgin