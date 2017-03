Pro wrestling attendance figures for the week of 2/22 to 3/1

By

Pro wrestling attendance figures for the week of February 22 to March 1, 2017.

WWE

* 2/22 NXT TV Tapings at the University of Central Florida: 1,000 fans.

* 2/23 RAW live event in Nuremberg, Germany: 5,800 fans.

* 2/24 RAW live event in Hannover, Germany: 6,500 fans.

* 2/25 RAW live event in Regensburg, Germany: 4,000 fans.

* 2/25 Smackdown live event in Moline, Illinois: 4,800 fans.

* 2/25 NXT live event in Fort Pierce, Florida: 350 fans.

* 2/26 Smackdown live event in Cedar Rapids, Iowa: 4,500 fans.

* 2/27 RAW TV Tapings in Green Bay, Wisconsin: 6,900 fans.

* 2/27 Smackdown live event in Dubuque, Iowa: 2,700 fans.

* 2/28 Smackdown/205 Live TV Tapings in St. Paul, Minnesota: 10,000 fans.

NJPW

* 2/26 Honor Rising live event at Koruaken Hall in Tokyo, Japan: 1,636 fans (sellout).

* 2/27 Honor Rising live event at Koruaken Hall in Tokyo, Japan: 1,271 fans.

* 3/1 live event at Koruaken Hall in Tokyo, Japan: 1,401 fans.

International

* 2/24 CMLL live event at Arena Mexico: 8,000 fans.

* 2/24 NOAH live event at Koruaken Hall in Tokyo, Japan: 648 fans.

* 2/25 The Crash live event in Tijuana, Baja California: 4,500 fans.

* 2/26 All Japan live event in Osaka, Japan: 877 fans.

Source: The Wrestling Observer Newsletter